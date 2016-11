Op de jaarlijkse boekenmarkt van de stichting Ontspanning Gehandicapten in Scherpenisse is de keuze groot. Duizenden boeken, boeken en boeken. Voor elk wat wils. Voor een paar euro leesgenot. Het is even zoeken, maar voor de meeste bezoekers wordt het speuren langs de tafels beloond. En wie de boeken uit heeft, kan ze ook weer terugbrengen voor volgend jaar.