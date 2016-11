Smurdiekenaar vaker ontevreden over wonen, Setallander positief

Tholen scoort een 7,4 in een recent leefbaarheidsonderzoek. Dat is uitgevoerd door RIGO, in opdracht van drie woningcorporaties en vier gemeenten. Precies 841 Tholenaren beantwoordden de 27 vragen over verschillende leefbaarheidsaspecten zoals zij die beleven in hun wijk of dorp. Smurdiekenaar zijn vaak ontevreden, terwijl Setallanders vinden dat ze het goed voor elkaar hebben.

Het is het derde leefbaarheidsonderzoek dat de gemeenten Tholen, Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht in samenwerking met woningcorporaties Stadlander,

Woonkwartier en woningstichting Woensdrecht lieten uitvoeren. In totaal werd de enquête door 3682 personen ingevuld, waaronder 841 Tholenaren. Een respons van 28

procent. Het onderzoek is een herhaling van eerdere enquêtes uit 2011 en 2013. Doel van het onderzoek is achterhalen hoe buurtbewoners de fysieke en sociale woonomgeving ervaren. Er wordt verder ingegaan op ongenoegen en veiligheid. Tholenaren beoordelen de leefomgeving met gemiddeld een 7,4. Wel is de waardering

voor het onderhoud van het groen gedaald van een 6,5 naar een 5,9