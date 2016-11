Voorzichtigheid geboden bij Havenplein Sint-Annaland

Alle verkeersdeelnemers op het havenplateau en het Havenplein in Sint-Annaland moeten voorzichtiger en alerter zijn. De auto is min of meer 'te gast.' Dat zeggen b. en w. op vragen van CDA-raadslid Petrina Geluk. Zij had haar zorgen geuit over de onduidelijke en verkeersonveilige situatie rond het appartementencomplex Annahof.

dicht langs de appartementen nu de Havenweg weer vrij toegankelijk is. De balkons steken ruim over de bestrating. De laagste balkons bevinden zich op 1.50 m. Volgens b. en w. is aan de bovenzijde van de trap die het Havenplein met de haven verbindt, het openbaar gebied als plein ingericht. Er is sprake van gemengde functies. De openbare ruimte wordt gebruikt door verschillende verkeerssoorten zoals auto's en voetgangers. Menging van verkeer is noodzakelijk en zorgt ervoor dat de leefomgeving aantrekkelijk wordt om te verblijven. De objectieve veiligheid neemt hierdoor toe omdat alle verkeersdeelnemers voorzichtiger en alerter moeten en willen zijn, aldus b. en w.