Grote zaal dorpshuis De Wimpel na opknapbeurt minder kil en kaal

De vloer van de grote zaal in De Wimpel in Sint Philipsland is geschuurd en in de vernis gezet. Dinsdagmiddag mogen de dames van meer bewegen voor ouderen even

een kijkje nemen. Nee, ze mogen er niet in. De vloer is nog nat, maar ze genieten nu al van het vooruitzicht om in de opgeknapte ruimte hun spieren te kunnen oefenen. De grote zaal was na vijftien jaar aan een opknapbeurt toe, zegt bestuurslid Piet van der Est.

Zaterdagavond kan muziekvereniging Concordia er weer in terecht. Na een maand verbannen te zijn geweest uit hun oefenlokaal, vullen de muzikanten op het eindejaarsconcert de zaal weer met klanken. Hoe gaan de noten klinken nu er tegen de onderste helft van de stenen muren panelen zijn geplaatst? ,,Aan de akoestiek moest zo weinig mogelijk veranderen,'' vertellen bestuurslid Van der Est en beheerder Carola Quist van het dorpshuis aan de Eendrachtstraat. Dat was de wens van Concordia die tijdens de opknapbeurt vier weken lang repeteerde in Ons Dorpshuis in Anna Jacobapolder. Ook andere gebruikers moesten even elders een onderkomen zoeken. De leden van meer bewegen voor ouderen verhuisden naar de ruimte waar de bibliotheek in zat. Ook daar zijn de wanden opnieuw geschilderd. ,,Alleen voor de badmintonvereniging was geen alternatief,'' vertelt de beheerster. En de drie scholen, de Luyster, de Koningin Julianaschool uit Flupland en het Kompas uit de Polder, hebben hun gymlessen een maandje overgeslagen. Van der Est is bij de werkzaamheden het aanspreekpunt, zegt hij. ,,Omdat ik vlakbij woon in de Volkerakstraat

was dat het makkelijkst.''