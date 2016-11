Rommelmarkt in Tholen brengt 1800 euro in laatje

Om geld in te zamelen voor hun goede doel organiseerden Conja Snoep en Sandra Jobse zaterdag een rommelmarkt in de Oesterschelp in Tholen.

Om geld in te zamelen voor hun goede doel organiseerden Conja Snoep en Sandra Jobse zaterdag een rommelmarkt in de Oesterschelp in Tholen. Die bracht 1800 euro op en daarmee zijn ze ieder 900 euro dichterbij hun doel van 10.000 euro. Volgend jaar oktober lopen de twee dames een muskathlon in Indonesië namens stichting Compassion.

De rommelmarkt van zaterdag is een van de acties van het duo om geld in te zamelen voor de kinderen in Indonesië. Stichting Compassion verbindt kinderen in

landen over heel de wereld met sponsorgezinnen in diverse landen waaronder Nederland. Met de sportieve evenementen wordt geld opgehaald om mensen van Compassion in de landen ter plekke te kunnen laten werken.