Boswachter Jo Noom is gelukkig in de polder dicht bij Mesloek

Ruim veertig jaar onderhield Jo Noom het openbaar groen in Tholen. Net zo trouw als zijn vader David diende bij Kees Kodde in Mosselhoek, de buurtschap waar Jo in het knechtenhuisje van de boerderij werd geboren. Ondertussen woont Jo alweer bijna twintig jaar aan de Oudelandsedijk, hemelsbreed nauwelijks een kilometer van zijn geboorteplek. Samen met echtgenote Willy Baaij heeft Jo er zijn eigen paradijs op aarde, met veel ruimte en overal levende have. ,,Een mens moet geluk hebben in het leven.''