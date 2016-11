Even tijd voor een hapje. Op de kennisquiz van de Lions Club Tholen ging het er in Meulvliet bij het beantwoorden van de vragen serieus aan toe. Maar tussen de vragen door was er ook tijd voor een drankje en een hapje. Allemaal voor het goede doel. Aan het einde van de avond was er 4000 euro te verdelen tussen zwembad De Spetter in Tholen en Haestinge in Sint-Maartensdijk voor de aanschaf van een glijbaan.