Reünie klas 6 Bosjesschool uit 1966

Op initiatief van Piet Bolier, die op Texel woont, troffen 22 oud-leerlingen van de Bosjesschool elkaar in Tholen. Sommigen hadden elkaar in vijftig jaar niet meer gezien; in 1966 zaten ze samen in de zesde klas. Oud-onderwijzer Jan Fondse en zijn vrouw Bea waren ook van de partij. Het gros van de oud-leerlingen woont al jaren elders, en verspreid over het hele land, en meerdere komen bijna nooit meer in Tholen. Het werd een middag gezellig herinneringen ophalen. Negen klasgenoten van toen konden niet komen, twee zijn er inmiddels overleden.