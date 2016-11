Vanavond is de Anbo-vlag definitief gestreken in de gemeente Tholen. Als laatste afdeling stapt eind december ook Oud-Vossemeer uit de landelijke ouderenbond. Met een warm en koud buffet vierden ruim honderd leden het 65-jarig bestaan van de 'bejaardenbond' in hun dorp. Dat jubileum betekent meteen het einde, zodat de Anbo-vlag met pensioen kon. Bestuursleden Gerrit de Gast en Joke Capelle vouwden deze op. Daarna ontvouwde voorzitter Jos Hommel, samen met Anna Stoutjesdijk - zij is het langst lid - de vlag van de nieuwe vereniging Seniorenvereniging Vosmeer en omstreken. Deze wordt gevormd door de vlag van de voormalige gemeente Oud-Vossemeer, met een speciale opdruk.