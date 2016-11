In opdracht van het waterschap Scheldestromen is maandag begonnen met het rooien van 155 bomen aan de Plaatweg in Sint-Annaland. De populieren worden eerst in de tang genomen voordat ze worden omgezaagd. Ze vallen niet om, maar worden voorzichtig door de kraan neergelegd om verder in kleine stukjes te worden verwerkt. Er komen nieuwe bomen voor terug. De weg is deze week en volgende week nog dicht voor het verkeer.