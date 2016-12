Eben-Haëzer had niet eerder zo’n groot aantal leerlingen

Basisschool Eben-Haëzer in Tholen is fiks gegroeid. De jaarlijkse 1-oktobertelling laat een plus zien van 26. ,,Die grote toename is eenmalig. Maar het aantal leerlingen

groeit voorzichtig dankzij een stabiele achterban'', zegt directeur Co van den Ende. ,,De prognose voor de komende jaren blijft boven de 330 leerlingen.'' De grootste

terugloop is te vinden bij de De Casembrootschool in Sint-Annaland. Ook die afname, met 18 leerlingen, wordt door eenmalige factoren veroorzaakt. De prognose voor

de komende jaren is positiever.