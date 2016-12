Geen drugs bij Bechthold in Sint Philipsland

Bij papierhandel Bechthold in Sint Philipsland zijn geen drugs gevonden. Met die onthulling komt de gemeente Tholen nu. Om die reden kan de papierhandel niet gesloten worden, zoals normaal gebruikelijk is wanneer er drugs wordt aangetroffen. Tegen de verdachten loopt nog wel een strafrechtelijk onderzoek, waarin andere strafbare feiten ten laste worden gelegd.

Op 12 april 2016 heeft de politie een inval gedaan op de Industrieweg 1a en 1b te Sint Philipsland. Op de industrieweg 1a is Bechthold Papier B.V. gevestigd. Burgemeester Ger van de Velde- de Wilde heeft op 6 juni 2016 aangegeven voornemens te zijn het pand aan de Industrieweg voor 12 maanden te sluiten. Tijdens de (na)zomerperiode zijn zienswijzen tegen dit voornemen verzameld, op basis waarvan een definitief standpunt ingenomen kon worden. Naar aanleiding hiervan is besloten af te zien van het voornemen om over te gaan tot sluiting.

Het Damoclesbeleid is gericht op het tegengaan van de drugshandel. Op basis van dit beleid is een burgemeester bevoegd over te gaan tot sluiting of opheffing van een woning of pand. Er moet dan wel duidelijk zijn dat in het betreffende pand drugs aanwezig is of is geweest. De inval aan de Industrieweg vond plaats nadat in de haven van Antwerpen een container werd aangetroffen bestemd voor dit adres, waarin zich cocaïne bevond. Deze container is door de Belgische politie leeggehaald en vervolgens doorgevoerd naar de geplande eindbestemming in Sint Philipsland. Tijdens de inval aan de Industrieweg zijn daar, noch in de container, bedrijfspanden en woning, drugs aangetroffen.