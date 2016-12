Flitsende lasershow trekt vele honderden toeschouwers

Met een fraaie lasershow is vanavond in Tholen herdacht dat op deze datum in het jaar 1366 heer Jan van Blois stadsrechten verleende aan Tholen. Op het parkeerterrein aan de Zoekweg bewonderden vele honderden mensen, van oud tot jong, de kleurige plaatjes en flitsende lichteffecten die werden geprojecteerd of de lucht in werden gestuurd, vergezeld van muzikale klanken. Stichting Tholen 650 jaar sluit het feestjaar af met een artiestenavond op 17 december.