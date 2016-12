Zeeuws Tijdschrift brengt hommage aan Tholen-stad

Het Zeeuws Tijdschrift blikt terug op het jubeljaar Tholen 650 jaar stad, met een tachtig pagina's tellende editie die geheel aan Tholen-stad is gewijd. Het tijdschrift is woensdagochtend gepresenteerd in het gemeentehuis. Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde kreeg symbolisch het eerste exemplaar overhandigd.

Hoofdredacteur Paul van der Velde moest verstek laten gaan. Hij zit voor zaken in China. Even heen en weer vliegen, was er volgens Dick van den Bout,

bestuursvoorzitter van het Zeeuws Tijdschrift niet bij. Dus overhandigde hij het eerste exemplaar aan de burgemeester. Het tijdschrift, gesponsord door de gemeente Tholen, is straks op alle basisscholen in Tholen-stad verkrijgbaar, en in het gemeentehuis. In totaal zijn er 2200 exemplaren gedrukt. De gemeente heeft 5000 euro gesubsidieerd. Volgens Van Den Bout een bijzonder exemplaar, geheel gewijd aan 650 jaar stad Tholen.