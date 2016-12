Snelheid 60 km bepleit op de Nieuwe Postweg

Jan van Schijndel uit Tholen pleit bij gemeente en provincie voor maatregelen om de nadelige gevolgen van de toenemende verkeersdrukte te beperken. Verlaging van

de maximum snelheid tot 70 of 60 km vanaf het viaduct op de Nieuwe Postweg tot en met de Thoolse brug is volgens de Tholenaar de snelste en goedkoopste oplossing.

Van Schijndel woont al 29 jaar aan de rand van Tholen met zicht op de Nieuwe Postweg. Hij heeft al langer ideëen om de verkeershinder te beperken, maar door de economische crisis loste het probleem zich vanzelf op. ,,Nu we uit de recessie aan het komen zijn, wil ik dit weer aan de orde stellen. Zo'n twee jaar geleden

was er nog een woningbouwproject in Dalempolder gepland, inclusief de aanleg van een geluidswal, maar dat is gestopt.'