Nat voorjaar en droog najaar deden Thoolse boeren zuchten

Thoolse pluimveehouders met 'vrije uitloopkippen' derven inkomsten door de ophokplicht die het Rijk op 9 november voor heel het land afkondigde. Volgens voorzitter

Hendrik Jan ten Cate van de ZLTO afdeling Tholen, heeft dat grote gevolgen voor de bedrijven omdat ze een stuk van de premie mislopen.

De ophokplicht geldt nu al meer dan een maand. Toen werden er dode watervogels aangetroffen die waren getroffen door het vogelgriepvirus. Het zeer besmettelijke H5N8. Nadien zijn een aantal bedrijven voor vleeseenden getroffen en ontruimd. De laatste was op 1 december in Biddinghuizen. ,,Om verspreiding te voorkomen zijn strenge maatregelen afgekondigd. Desondanks zijn er bedrijven besmet geraakt. Ook hier in de regio zijn een aantal pluimveebedrijven die de gevolgen van de maatregel voelen,''

zei hij op de algemene ledenvergadering in Meulvliet in Tholen.