Brandweer stationeert hulpboot in Tholen voor inzet op kanaal

In Tholen komt een brandweerhulpboot voor de search-and-rescue-taak (opsporing en redding) op het Schelde-Rijnkanaal. En de hulpboot die bij de brandweerpost in Stavenisse is gestationeerd, wordt vervangen. ,,Er wordt ook in Tholen fors geïnvesteerd'', zei burgemeester Van de Velde bij de bespreking van de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) in de raadscommissie bestuurszaken.

De SAR-taak van de brandweer is gericht op het opsporen en redden van mensen en dieren in nood, op of onder water. Daarbij speelt het brandweerduikteam Tholen een belangrijke rol. De gemeenteraad heeft – mede met het oog op de waterrijke omgeving – dan ook uitgesproken dat de VRZ op dat onderdeel niet moet bezuinigen. Er komt nog bij dat opeenvolgende Thoolse burgemeesters bij de VRZ aandacht hebben gevraagd voor de veiligheidsrisico's op het drukbevaren Schelde-Rijnkanaal. Vlakbij de Vosmeerbrug is in 2013 nog een riviercruiseschip in de problemen gekomen, en een jaar later zonk er een met kunstmest geladen vrachtschip. Bij de coördinatie van

de hulpverlening bleek in beide gevallen de ligging van het kanaal – op de grens van twee provincies en twee veiligheidsregio's – een probleem te zijn