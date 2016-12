De tijd van de kerstmarkten en kerstfairs is weer aangebroken. Zaterdag werd in Ten Anker in Tholen een kerstfair voor de bewoners gehouden. Er was van alles te koop op de tien tafels die in de zaal stonden opgesteld. De bezoekers werden verrast door een optreden van een gelegenheidskwartet dat kerstliedjes zong.