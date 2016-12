Een organist in een kerk is vooral te horen, maar op de Thoolse Organistendag ook te zien. Terwijl hij bezig is wordt hij op de muur geprojecteerd zodat bezoekers ook kunnen zien hoe hij de toetsen bedient. Dat was zaterdag het geval in de kerk van de Hervormde Gemeente in Stavenisse. Druk was het met twaalf organisten niet, maar zodoende konden ze wel langer dan twintig minuten op het instrument blijven spelen.