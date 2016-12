Betaalbare huizen prioriteit voor de gemeente Tholen

De eerste tien huizen in de Burg. Versluijsstraat in Oud-Vossemeer zijn vergroot en hebben geen gasleiding meer. In maart komen veertien andere woningen in die straat aan de beurt.

De gemeente Tholen verplicht zich om in de eerste helft van komend jaar 20 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te huisvesten. Maar ook moet in dat halfjaar een opgelopen achterstand van 15 vergunninghouders worden ingelopen. Naar verwachting zal het aantal gehuisveste statushouders in de gemeente in de tweede helft van 2017 hoger liggen. Tholen is overigens bereid om 10 procent meer statushouders aan een huis helpen dan wettelijk is verplicht.

Dat staat te lezen in de Jaarschijf 2017, een onderdeel van de prestatieafspraken over wonen tussen de gemeente Tholen, de drie Brabantse Walgemeenten, drie

woningcorporaties en zeven huurdersorganisaties. De bijbehorende documenten werden donderdag in de trouwzaal van het Oude Stadhuis in Bergen op Zoom ondertekend.

Voor Tholen waren wethouder Kees van Dis, verantwoordelijk ambtenaar Lisette de Hond en Ed Schouten namens de huurdersorganisatie Samen Sterk aanwezig. Alle partijen hebben voor de komende vier jaar afspraken gemaakt over sociale huisvesting. Per gemeente zijn voor komend jaar ook concrete werkafspraken gemaakt. Tholen kiest nadrukkelijk voor betaalbare woningen als hoogste prioriteit, zegt De Hond. ,,Je kunt wel afspraken maken over zaken als beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Maar als je een woning niet betalen kan, houdt alles op.''