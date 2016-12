Visclub De Knorhaan Poortvliet stopt

Na 26 jaar valt het doek voor hengelsportvereniging De Knorhaan in Poortvliet. Dat was de uitkomst van een vrijdag gehouden bijzondere ledenvergadering. Gisteravond

zat het bestuur bij elkaar om te bespreken hoe het de zaak gaat afwikkelen.

Het ledental was de afgelopen jaren al sterk teruggelopen tot rond de vijftig, en de animo voor de acht clubwedstrijden was mager. Op de ledenvergadering kwamen, naast

het vijfkoppige bestuur, slechts vijf leden af. Het belangrijkste argument om ermee te stoppen, was dat er in de Oosterschelde niets meer wordt gevangen. ,,Vanaf de kant vang je de vis niet meer. Dan daalt de animo. Want als je drie uren vist, wil je wat aan de haak slaan'', zegt bestuurslid Jan van Tiggele.