PVV doet 2018 mee aan gemeenteraadsverkiezing

De PVV wil in 2018 in zoveel mogelijk gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Tholen, zegt PVV-statenlid Vincent Bosch uit Poortvliet. Een oproep voor kandidaten heeft tot nu toe drie aanmeldingen opgeleverd. ,,Zelf zou ik heel graag meedoen'', aldus de negentienjarige student informatica.

Na de Tweede Kamer en provinciale staten zet de Partij voor de Vrijheid de volgende stap. In de peilingen groeit de steun voor de partij van Geert Wilders voortdurend. Tijd om in te zetten op vertegenwoordiging op lokaal niveau. ,,Dat is een week geleden unaniem besloten tijdens een overleg van Geert met de voorzitters van alle statenfracties'', vertelt Bosch. De provinciale fractievoorzitters coördineren de werving van kandidaten die het gedachtegoed van de PVV onderschrijven. ,,Ik ondersteun

dat waar ik kan.''