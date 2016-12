Rinus en Theo Roggeband: eelt op handen voor ze van school gingen

Zelfs hun opoe wist Rinus en Theo Roggeband nooit uit elkaar te houden. Ook de dominee zag met de catechisatielessen op zaterdagmiddag het verschil niet, net zo

min als de onderwijzers op school. Daar hebben ze wel eens misbruik van gemaakt, bekennen ze nu. Als eeneiige tweeling zijn Rinus en Theo al een leven lang onafscheidelijk. Samen groeiden ze op, samen gingen ze naar de tuinbouwschool en samen namen ze het bedrijf van hun vader Piet over. Rinus en Theo, ze weten wat ze aan elkaar hebben. ,,Een half woord is voor ons genoeg.''

Drieënzeventig jaar zijn ze en nog altijd actief. Samen boeren ze op een gemet grond aan de Molenvlietsedijk. ,,Een mens moet wat te doen hebben.'' Rinus en Theo kwamen ter wereld in het ziekenhuis in Bergen op Zoom. Want in huize Roggeband werd eerlijk gezegd niet op een tweeling gerekend. Daar had zelfs dokter Duinker geen aanwijzingen voor gehad. Het kwam allemaal goed, op het nippertje, dat wel. Theo is waarschijnlijk de oudste van de twee. Maar zeker is het niet. Het lintje aan de teen bij de oudste bleek in het ziekenhuis plots kwijt. Niet dat ze daar ruzie over maken. Dat hebben ze nooit gehad. In harmonie groeiden ze op in het tuindersgezin Roggeband, halverwege de huidige Parksingel. Een ander Tholen was het. Achter hun huis hield het stadje op. ,,Je kon tot aan Molenvliet kijken."