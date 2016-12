Gewichtige Thoolse geschiedenis van Kees Slager volgend jaar klaar

Ruim vijf kilo gaat het wegen. Het nieuwe boek van de Thoolse schrijver en journalist Kees Slager uit Poortvliet. Tholen is de titel op de kaft. Het 672 pagina's tellende

werk brengt de geschiedenis van het eiland tot leven. Slager werkt in het boek samen met verschillende Tholenaren die hem voorzien van informatie. Oud-Tholenaar

Matty Verkammen geeft uit. Voor Kees voelt het werk als een afsluiting van zijn oeuvre. ,,Misschien wel mijn laatste boek."

Kees Slager heeft alle grote gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Zeeland van de vorige eeuw in interviewboeken gevangen. De watersnood, landarbeiders, vissers,

vrouwen in dracht en de oorlogsjaren. Toch was zijn oeuvre niet compleet. De Thoolse geschiedenis ontbrak. In grofweg honderddertig hoofdstukken neemt Slager

je mee in een tijdreis van vijfduizend jaar. Van de prehistorie tot de laatste natuurrampen. Niets ontbreekt.