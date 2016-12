Annahof Sint-Annaland officieel geopend

Appartementencomplex Annahof in Sint-Annaland is vrijdagmiddag officieel geopend. Bewoonster Anita de Bruijn en wethouder Frank Hommel onthulden de naam op de gevel van het gebouw. De muzikale omlijsting kwam van dameskoor Kir Royal en kinderen van het Casembrootkoor.

Aansluitend organiseert ondernemersvereniging Activa de wintermarkt.

De eerste bewoners namen deze zomer al hun intrek in hun nieuwe woningen, velen van hen zijn Setallanders. Het is de bedoeling dat het Havengebied inclusief Annahof als woonzorgzone kan worden gebruikt om in te spelen op de vergrijzing. Ruim 90% van de huurwoningen zijn bewoond.