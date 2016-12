Medaille voor Tholen 650

De stichting Tholen 650 jaar - en haar vrijwilligers - heeft de gemeentelijke Medaille van Verdienste gekregen als blijk van waardering voor het organiseren van 'een feest voor iedereen'.De bronzen penning is maandagavond door burgemeester Van de Velde uitgereikt aan voorzitter William van Leeuwen van de stichting, onder het toeziend oog van ruim vijftig vrijwilligers van Tholen 650. ,,Voor jullie tomeloze inzet, betrokkenheid, durf, lef en doorzettingsvermogen. Maar bovenal voor de manier waarop jullie in staat zijn geweest om de gemeenschap van Tholen-stad, en daar buiten, jong en oud, aan jullie te binden en te enthousiasmeren'', aldus de burgemeester. De onderscheiding is in 2005 ingesteld, maar nooit eerder uitgereikt.