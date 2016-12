Kritische geluiden bij infoavond rondweg Oud-Vossemeer

Bezoekers van de informatieavond over de plannen voor de aanleg van een nieuwe rondweg bij Oud-Vossemeer uitten forse kritiek. Ingenieursbureau Royal Haskonig had in opdracht van de gemeente, provincie en waterschap zes varianten uitgewerkt en presenteerde die maandagavond in de Vossenkuil.

De critici maken zich zorgen over de veiligheid voor fietsers en betwijfelen of dijken afgraven daadwerkelijk zo duur is als in de plannen wordt voorgesteld. Gedeputeerde Harry van der Maas zegde toe dat die berekeningen opnieuw zullen worden gedaan.

Vier varianten gaan uit van rondweg onderlangs Vossemeer. De andere twee gaan er vanuit dat de N656 als hoofdweg, gehandhaafd blijft, maar flink wordt aangepakt. Door onder andere de dijk op sommige plaatsen af te graven zodat die breder wordt.

Verkeersproblemen

Reden voor de herstructurering zijn verkeersproblemen rondom Oud-Vossemeer. Enkelen vroegen zich af of de gemeente die juist niet versterkt omdat ze het bedrijventerrein bij Tholen wil laten groeien. Daardoor komt er juist meer verkeer, denken de vragenstellers.