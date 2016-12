Na 18,5 jaar vinden ze het welletjes. Miranda Scherpenisse en Ellen Vroegop stoppen als juf bij de peutergym in de Wellevaete in Sint-Annaland. Ze begonnen toen ze zelf in de kleine kinderen zaten, maar nu ze 46 jaar zijn vinden ze dat het tijd is voor nieuw bloed. Voor de laatste ochtend hadden de opvolgers de loopbrug versierd met ballonnen en vlaggetjes.De peutergym gaat door, de leidsters vertrekken.