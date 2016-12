Mislopen toeristentaks slaat in recreatiesector in als een bom

Het mislopen van 148.000 euro aan toeristenbelasting bij de gemeente is in de recreatiesector ingeslagen als een bom. Dat blijkt uit een brief van het bestuur van Recron,

afdeling Tholen. Doordat één recreatieondernemer in gebreke blijft, wordt de geraamde opbrengst uit de toeristenbelasting van 207.000 euro niet gehaald. De opgelegde

aanslagen blijken volgens b. en w. niet te innen. Er is 68.000 euro afgeboekt nadat het college een schikking had getroffen. B. en w. overwegen echter wel verdere juridische stappen om de wanbetaling niet verder op te laten lopen. Het college sluit een aanvraag voor een faillissement niet uit. ABT heeft vragen gesteld over de gang van zaken.