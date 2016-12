’De tijd is rijp dat ik bij Allévo plaatsmaak voor de jonge garde’

Sannie van de Woestijne (coördinator hulp bij het huishouden), Betsy Gaakeer (leidinggevende), Jolanda Bogers (opvolgster Betsy) en Pank van Wisselingh (hoofd afdeling dienst aan huis) (v.l.n.r.) tijdens de kerstborrel in brasserie De Deubraek in Sint-Annaland.

Aan het idee van pensioen moet Betsy Gaakeer (63) uit Stavenisse nog even wennen. Toch is het eind van de maand zover. Na 42 jaar als leidinggevende bij orginstelling

Allévo legt ze het bijltje neer. Met gemengde gevoelens. Want Betsy heeft allesbehalve een hekel aan haar werk. ,,Het moet nog even landen, maar de tijd is rijp. Ik wil plaats maken voor de jonge garde."

Over stoppen met werken heeft Betsy vaker nagedacht. Toch bleef ze bij Allévo. ,,Ondanks de veranderingen in de zorg, vind ik het werk nog altijd heel erg leuk", zegt Betsy. ,,Dat maakt het moeilijk om er een punt achter te zetten. Meerdere keren heb ik overwogen om te stoppen. Na twaalfeneenhalf, vijfentwintig en veertig jaar." Toen de thuiszorgorganisatie vorig jaar met forse bezuinigingen te maken kreeg, er ontslagen vielen, hakte Betsy de knoop door. Nu de ontslagronde achter de rug is, en Allévo in rustiger vaarwater verkeert, achtte ze de tijd rijp.