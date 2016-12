’Na veertig jaar snor van Bram Goedegebuure geknipt’

Trudy Koolaard uit Sint-Maartensdijk knipt een van de eerste klanten van de dag. In totaal heeft de kapster samen met collega Jessica Sulkers uit Dinteloord in vierentwintig uur zo’n zeventig klanten geknipt.

Vierentwintig uur, bijna onafgebroken, hebben kapsters Trudy Koolaard en Jessica Sulkers van kapsalon Mariëlle in Sint-Maartensdijk geknipt voor Serious Request. Dat deden ze van vrijdagochtend negen uur tot de volgende dag. Met het knippen is 1640 euro opgehaald voor het goede doel: de wereldwijde strijd tegen longontsteking. De dames kijken met plezier terug op de actie. ,,We hebben zelfs bij een man een snor mogen scheren. Dat was in geen veertig jaar gebeurd", zegt Jessica Sulkers.

Het idee voor de actie is een aantal weken terug ontstaan. ,,Een klant vroeg naar mijn vriend", zegt kapster Trudy. ,,Ik vertelde dat ik hem weinig had gezien. Bram Smits, mijn vriend, had vijfendertig uur achter elkaar gewerkt. Er moest een klus af." Gaandeweg het gesprek ontstond vervolgens het idee om hetzelfde te doen, maar dan voor Serious Request, de goededoelenactie van radiozender 3FM.