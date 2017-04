Nar Kobus houdt Grôôt Pesôôt laatste keer voor de zot

De optocht in Grôôt Pesôôt van zaterdag was gewijd aan de vertrekkende Nar Kobus. Alle deelnemers hadden zich passend bij het thema 'de Tied Vliegt' uitgedost en een spelelement toegevoegd. De nar kon het uiteraard niet laten om iedereen nog eens goed voor de zot te houden. Voor de sleuteloverdracht aan prins Arjoan den Tweeden kwamen er eerst drie verschillende narren opdraven om alle vlooien en luusjes in de war te schoppen.

Er zijn onder de deelnemers aan de optocht verschillende prijzen uitgereikt. Liwe Reuvers werd met Vliegende tiede eerste in de categorie Enkelingen/paren. Familie Puute haalde met Rees Tehen de Klokke de eerste prijs in de categorie Kleine groepen en Bouwclub Angeschote Wild won met de Presidentsverkiezingen 2017 de hoofdprijs in categorie Grote groepen.