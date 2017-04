De freerunactiviteit van Jeugd en Jongerenwerk van de gemeente bleek een schot in de roos op de eerste avond van de krokusvakantie. Bijna 70 kinderen, verdeeld in twee groepen, maakten salto's en grote sprongen over de uitgestalde hindernissen in Meulvliet. Een medewerker van Indigo gaf de kinderen voorlichting over sociale media, energiedrankjes en alcohol.