Een moeilijk te vinden gaslek in de Radda Barnenstraat in Sint-Maartensdijk. De brandweer is maandagavond en dinsdagochtend omdat mensen in hun woning een gaslucht roken. Medewerkers van Delta zijn dinsdag op zoek gegaan naar het lek, maar konden het toen niet snel vinden. De bewoners hebben alleen zonder gas gezeten tijdens de meting van de brandweer om het lek vast te stellen.