Wereldwinkel Tholen sluit na 25 jaar

Na 25 jaar Wereldwinkel zijn de idealistische doelen door de vereniging behaald. De zaak in de Kerkstraat heeft sinds de crisis nooit meer de gewenste omzet gehaald en vindt het een gepast moment om te stoppen. ,,We zijn trots op wat we bereikt hebben", zegt vrijwilliger van het eerste uur Els Schrauwen uit Sint-Maartensdijk.

De eerste volle week van maart zijn er verschillende acties om het 25-jarig jubileum te vieren. 6 maart is dat precies 25 jaar geleden. Van de Stoofstraat verhuisden de vrijwilligers en de winkel naar de Bakstraat om uiteindelijk in de Kerkstraat terecht te komen. ,,Iedereen is welkom. We hopen dat er veel (oud-) vrijwilligers komen die ons in de afgelopen jaren hebben geholpen", vertelt secretaris Els Schrauwen.

Lees het hele verhaal met de vrijwilligers van de Wereldwinkel in de Eendrachtbode van 2 maart.