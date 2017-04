Gemeente wil meer inwoners, toeristen en werkgelegenheid

Tholen moet meer inwoners, meer toeristen en meer lokale werkgelegenheid krijgen. Volgens b. en gebeurt er nu te weinig op die terreinen. Daarom willen ze 298.620 euro beschikbaar stellen voor een promotie- en wervingsplan.

Industrieterrein Welgelegen moet omgedoopt worden in Bedrijvenpark A4 Tholen. B. en w. willen een strateeg aantrekken om de werving van doelgroepen als wandelaars, fietsers, rustzoekers en distributiebedrijven te stimuleren. Over drie jaar kan dat direct en indirect 540.668 euro opleveren, ramen b. en w.

Een werkgroep met o.a. vertegenwoordigers uit de recreatiesector, de horeca, detailhandel en de gemeente, is nauw bij de plannen betrokken, evenals de stichting Tholen Beter Bekend, waarvan Emile Hirdes voorzitter is. B. en w. willen meer aan de weg timmeren, zodat particulieren en ondernemers niet meer voorbijrijden, ook al staat Tholen dan prominent op de ANWB-borden - tussen Amsterdam en Rotterdam in - ter hoogte van Philip Morris in Bergen op Zoom.