Fanfare Accelerando in Sint-Annaland houdt zaterdag 11 maart een Vriendenconcert speciaal voor leden van de Club van 50 en donateurs. Andere liefhebbers zijn ook welkom. In de Eendrachtbode van donderdag 2 maart staat dat dit concert op zaterdag 18 maart plaatsvindt, maar dat is niet juist. Het is dus een week eerder.