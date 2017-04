Tweede Kamerlid Dijkgraaf reikt hand aan Thoolse boeren en vissers

Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) was donderdag in aanloop naar de verkiezingen op werkbezoek in Tholen. Hij ging langs bij de veiling in Sint-Annaland, naar Tholen voor vissers van de zeevisserijbedrijf Bout in Tholen en dineerde tenslotte in de Schutse in Sint-Annaland. Samen met hem kwam steeds een heel gevolg aan regionale en lokale partijgenoten mee. Met het bezoek wil de landelijke SGP de banden met de mensen in het veld warm houden.

In Sint-Annaland gingen Dijkgraaf en andere bestuurders van de provincie, het waterschap en ZLTO in gesprek met boeren over fosfaatwetgeving. Bij de vissers vertelden Job Bout en zijn zoon Korné (vijfde generatie) over de problemen waar ze tijdens hun werk tegen aanlopen. Palingvisser Peter Kooistra wees Dijkgraaf ook op de moeilijkheden in zijn tak van sport, veroorzaakt door wetgeving.

'Dictatuur van links'

Sommige moties in de Tweede Kamer die in het voordeel van vissers spreken, worden wel aangenomen, maar helemaal niet uitgevoerd, zo vertelde Dijkgraaf in Tholen. Hij sprak van de 'dictatuur van links' om daarmee de onwil van ministers, staatssecretarissen en ambtenaren te duiden. Die zouden vanwege hun opvattingen over dierenwelzijn niet graag moties uitvoeren die pleiten voor meer bewegingsvrijheid van vissers.

Democratie?

,,We leven toch in een democratie?", vroeg visser Corné Bout zich hardop verontwaardigd af. ,,Een motie niet uitvoeren mag formeel. Ook bij ons in de gemeenteraad", zei gemeenteraadslid Henk Geluk. ,,Of het moreel kan, is een andere vraag." ,,Het is in ieder geval onze taak om druk te zetten en dingen goed door te douwen", besloot Dijkgraaf.

Foto: Korné Bout demonstreert een apparaat om de maaswijdte van netten te meten. Achter hem Elbert Dijkgraaf, daarnaast Korné's vader Job Bout.