Duikwrak blijft aan wal

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) wil al anderhalf jaar een duikwrak bij de Bergse Diepsluis afzinken, maar dat gaat definitief niet door. Het is te duur en brengt meer financiële risico's met zich mee dan eerst rekening mee werd gehouden. Het schip zou na de zomer worden afgezonken.

In de zomer van 2015 kreeg de NOB de voormalige garnalenkotter TS 7 op het oog om als duikwrak bij Tholen af te zinken. Vanaf dat moment heeft het project een grillig verloop gekend. Het duurde lang voordat er duidelijkheid was over een aansprakelijkheidsverzekering. Ook werd uitgeweken naar duikplaats de Bergse Diepsluis waar een fundering van steen nodig is om het schip niet weg te laten zakken in de dikke laag slib. Tenslotte werd er nog asbest in het schip aangetroffen.

Ook positieve ontwikkelingen

,,Er waren in deze anderhalf jaar ook positieve ontwikkelingen", zegt Desmond van Santen van de NOB. ,,Gemeente, provincie, rijkswaterstaat, beroepsvissers, Defensie en lokale ondernemers hadden vertrouwen in de goede afloop en werkten goed mee. Ook hield de NOB een succesvolle crowdfunding waarbij het streefbedrag in slechts twee weken werd gehaald."