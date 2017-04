Tweede Kamerlid Joyce Vermue deelt rozen uit

Joyce Vermue, Tweede Kamerlid voor de PvdA, heeft dinsdag Tholen bezocht en deelde geheel in stijl van haar partij rode rozen uit. In een oude Citroën-eend ging ze als eerste langs dienstencentrum Loods 3 van het Leger des Heils in Sint-Maartensdijk. Later op de middag ging ze in Smerdiek de straat op om met mensen te spreken en hen te overtuigen van een stem op de Partij van de Arbeid.

Het avondprogramma was in het Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer. Daar was met name een hard politiek programma waarin Vermue aan de hand van stellingen in gesprek ging met de aanwezigen. Vermue is met 31 jaar het jongste vrouwelijke Kamerlid en geboren in Oostburg.

Foto: Coördinator Saskia van de Graaff leidt Joyce Vermue rond in Loods 3.