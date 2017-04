11 kwekerijen stelen stroom in Tholen

Elf wietkwekers stalen vorig jaar in Tholen stroom. Eén persoon werd wel aangehouden vanwege een kwekerij, maar die betaalde voor de stroom. Het merendeel van de Zeeuwse hennepkwekerijen zit in woonwijken, zegt netbeheerder Enduris.

In heel Zeeland zijn er 76 kwekerijen opgerold die samen 1.886.140 kWh stroom illegaal tapten. Landelijk waren dat er 4300. Illegaal stroom tappen zorgt voor onveilige situaties. Het risico op kortsluiting en brand is groot als er wordt geknoeid met aansluitingen. Het is een direct gevaar voor omwonenden. Wie betrapt wordt op energiefraude moet de gestolen kilowatts terugbetalen aan de netbeheerder. Het gaat dan om de netto gestolen energie waardoor het bedrag op ongeveer 70 procent uitkomt van wat een consument normaal zou betalen. Energiefraude is daardoor zelfs aantrekkelijk en een steeds groter probleem, zegt Enduris.

Foto: Vorig jaar november rolde de politie een hennepkwekerij op in Tholen op het industrieterrein. Daar ontstond een brand door kortsluiting.