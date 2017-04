Lian Uijl-Gebraad is geboren en getogen in Sint-Maartensdijk en er altijd gebleven. De 47-jarige is een echte Smerdiekenaar. Met vier kinderen thuis heeft ze een druk leven. Ze werkt achttien uur, maar vindt ook nog tijd om vrijwilligerswerk te doen. Muziek is de rode draad in haar leven.