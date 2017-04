Lintje voor Ben Schoonen en Els Schrauwen

Een verrassing voor zowel Ben Schoonen en Els Schrauwen. De voorzitter en secretaris van de Wereldwinkel in Tholen hebben vrijdagmiddag een koninklijke onderscheiding gekregen van burgemeester Ger van de Velde. Ze kregen de lintjes opgespeld in de Gasthuiskapel in Tholen tijdens de viering van het 25-jarig bestaan en afscheid van de Wereldwinkel.

Ben Schoonen is sinds 2004 voorzitter van de Wereldwinkel Tholen. Ook bij het Cultikoor - dat er vrijdag bij was om op te treden - hanteert hij de voorzittershamer. De Tholenaar is daarnaast mantelzorger van zijn zwager, oprichter en voorzitter van Tourclub 't Koetshuijs en oprichter van de chauffeursclub. ,,Ik ben er van ondersteboven", zei Schoonen na afloop.

Lintje voor iedereen

Els Schrauwen uit Sint-Maartensdijk is vrijwilliger van het eerste uur bij de Thoolse Wereldwinkel en de enige die er nog altijd bij zit. De Smerdiekse zat in het complot om Schoonen een lintje te geven en was totaal verrast toen ook zij naar voren werd geroepen door de burgemeester. ,,Dit lintje is voor iedereen van de winkel."

Eerder werd bekend dat tegelijk met het jubileum de Wereldwinkel dit jaar ook sluit.