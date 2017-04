De reacties van het publiek waren louter positief, zegt Herberien Theunissen van Toneelgroep Poortvliet. De groep voerde zaterdag de klucht 'Liever 10 beren op de weg' op. De zaal van 't Ouwe Raed'uus zat bomvol. Ook een dag eerder, op de avond voor Ons Belang en Vrouwen van Nu, was er een goede belangstelling. Toneelliefhebbers kunnen komende zaterdag nog terecht in De Wellevaete in Sint-Annaland.