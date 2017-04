Tholen stemt

Alle stemgerechtigde Nederlanders mogen vandaag naar de stembussen. Het weer is in de regel van invloed op de opkomst. Mogelijk dus dat door het stralende weer meer mensen de deur uit gaan dan vier jaar geleden.

Redacteuren van de Eendrachtbode waren vandaag in Sint-Maartensdijk en Sint-Philipsland. Morgen in de krant portretten van inwoners van die dorpen en hun stemgedrag.

UPDATE

Om twee uur was de totale opkomst met 37,59% bijna 5 procentpunten hoger dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. In Dalemhof lag de opkomst het hoogst met maar liefst 50,15%.

Om tien uur was de opkomst in Dalemhof met 17,86% het hoogste van de hele gemeente. Kort daarop volgde Maartenshof in Sint-Maartensdijk met 17,75%. Bij de stembureaus in de Wingerd in Tholen en de Wellevaete in Sint-Annaland was de opkomst met respectievelijk 12,08 en 11,89% het laagst.

Foto: In de Wimpel in Sint-Philipsland was het het eerste uur rustig met 70 stemmers rustig volgens voorzitter Peter Hoek (wethouder SGP). Na negen uur kwam de stroom op gang.