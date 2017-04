Spanjaarden voor Thoolse mutsen naar Meestoof

Vier Spaanse dames zijn maandag naar Sint-Annaland gekomen om de kanten mutsen van de Thoolse dracht te bekijken. Een van de vier is museumdirectrice en wil in oktober kant uit de Meestoof hebben voor een expositie in Spanje. In 2009 had ze ook al Thoolse mutsen in haar museum in Villar del Monte in de regio Castillië.