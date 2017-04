SGP, PVV en VVD grootste op Tholen

De SGP, PVV en VVD zijn de grootste partijen op Tholen. De SGP is met bijna 300 stemmen gestegen, de PVV met ruim 800. De VVD verloor wel honderden stemmen, maar blijft derde.

VVD 2449 (15,4%) 2952 in 2012

PvdA 620 (3,9%) 2426 in 2012

PVV 2479 (18,6%) 1622 in 2012

SP 1282 (8%) 1118 in 2012

CDA 1900 (11,9%) 1149 in 2012

D66 711 (4,5%) 359 in 2012

CU 1020 (6,4%) 882 in 2012

GL 437 (2,7%) 88 in 2012

SGP 3894 (24,4%) 3536 in 2012

PvdD 276 (1,7%) 221 in 2012

50Plus 419 (2,6%) 196 in 2012

Foto: In Sint-Annaland was de opkomst in de Schutse met 80% hoog (1080 van de 1200). Willy Dekker, Sylvia Rook en Maya Bungener kappen de containers met stemvellen uit.