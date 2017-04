Larissa en Narek mogen blijven

Larissa en Narek Soeprigian uit Oud-Vossemeer mogen samen met hun moeder in Nederland blijven. Dat zei burgemeester Ger van de Velde gisteravond aan het begin van de raadsvergadering. De familie moest eerder terug naar Armenië.

,,Het is een echt een cadeautje,'' zei ze over het verlossende bericht voor het gezin. Rond Larissa is veel publiciteit geweest. Haar middelbare school 't Rijks zocht regelmatig de publiciteit en er werden meer dan 10.000 handtekeningen verzameld om de staatssecretaris te bewegen haar niet uit te zetten. Larissa en Narek zijn hier geboren. Hun vader kreeg in de jaren negentig al een verblijfsvergunning nadat hij uit Armenië was gevlucht. Ze bedankte Leon de Rond van 't Rijks en de anderen op de betrokken scholen in Bergen op Zoom en Oud-Vossemeer voor hun inspanningen. ,,Samen hebben we dit voor elkaar gekregen. Een prachtig resultaat. Een antwoord om in de lijsten.'' De kinderen zijn hier geboren en zijn nooit in het geboorteland van hun ouders geweest. Haar korte mededeling kreeg applaus van de raadsleden.