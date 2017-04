Meer dan 16 duizend stemmen

Nooit eerder sinds het samenvoegen van de gemeenten Tholen en Sint Philipsland brachten er zoveel inwoners een stem uit voor de Tweede Kamer als woensdag: 16.046 kiezers maakten de gang naar het stembureau (3104 bleven er thuis). De opkomst was 83,79 procent. Voor de derde keer op rij was de SGP het populairst. Ze kreeg 3897 stemmen, het hoogste aantal sinds de gemeentelijke herindeling. De PVV versloeg de VVD nipt met 20 stemmen: 2475 om 2455. Van alle partijen die meededen verloren alleen VVD en PvdA ten opzichte van de verkiezingen van 2012.

Het aantal voorkeurstemmen voor de twee Thoolse kandidaten was beperkt. Niels van den Berge uit Tholen (GroenLinks) verzamelde in 19 van de 20 kieskringen totaal 997 stemmen. Wethouder Peter Hoek uit Sint Philipsland (SGP) moet het doen met 152 stemmen in dertien kieskringen.