Polyhymnia geeft muzikaal tintje aan jaarvergadering Sien

Gospelkoor Polyhymnia trad dinsdagavond op tijdens de jaarvergadering van Sien in Sassegrave in Scherpenisse. Daarmee gaf het koor uit Oud-Vossemeer, met leden uit verschillende dorpen, een muzikaal tintje aan de vergadering van de christelijke belangenvereniging voor gehandicapten.

Na twee nummers voegden leden van de uit Sien opgezette catechisantengroep zich bij het koor. Tijdens de daadwerkelijke vergadering sprak voorzitter Albert Zwerus namens alle aanwezigen blijdschap uit over het feit dat de bewoners van de Annewas in Sint-Annaland kunnen blijven wonen. Eerder was sprake dat die zouden moeten verhuizen, maar mede dankzij de inspanningen van Sien kunnen zij in het dorp blijven.

Er wordt dan een nieuw complex gebouwd op de oude ijsbaan tegenover de Annewas. Zwerus: ,,We hopen dat de eerste paal snel de grond in wordt geslagen."